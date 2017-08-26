أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد استقبل في مكتبه بوزارة الخارجية أول من امس سفير جمهورية التشيك مارتن فيتك وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.

وأثنى الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء على مساهمات السفير التشيكي أثناء فترة عمله في البلاد مقدرا جهوده في تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين.وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.