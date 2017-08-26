شارك سفيرنا نجيب البدر في الاجتماع الأول رفيع المستوى لمؤتمر الاقتصاد الأزرق لمحفل منتدى تنمية دول الباسفيك في العاصمة سوفا بجمهورية فيجي.

وأكد السفير نجيب البدر أهمية المؤتمر في التركيز على التحديات التي تواجهها المحيطات بفعل عوامل التغير المناخي والذي يعد ليس فقط مسؤولية دول المنطقة فحسب بل المجتمع الدولي بأسره، موضحا ان المؤتمر قد استند إلى مخرجات إعلان هونيارا بشأن المحيطات والتغير المناخي وبشكل يسهم في التحضير لمؤتمر بون 23 المزمع عقده في نوفمبر المقبل.

وأوضح السفير البدر التزام الكويت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبشكل يعزز التعاون البناء مع دول الجنوب، منوها بالتعاون المثمر بين الكويت ومحفل منتدى تنمية الباسفيك والذي انطلقت أعماله في عام 2013.

وأضاف البدر ان الوثيقة الختامية للمؤتمر الذي ترأسه وزير خارجية جزر سليمان ميلنر توزاكا استعرضت أهمية مواجهة التحديات الإنمائية التي تهدد سلامة النظم الإيكولوجية البحرية ومناقشة أهداف التمنية المستدامة والتي تحدد الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأزرق لمنطقة المحيط الهادئ فيما يتعلق بإدارة وحفظ موارد المحيطات.

هذا، وقد شارك رئيس وزراء فيجي فرانك باينيمارا ورئيس جمهورة سيشل السابق جيمس ميشيل ووزراء ومسؤولي دول منطقة المحيط الهادئ ونائب مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية هشام الوقيان والمدير الإقليمي لدول جنوب آسيا وليد البحر في أعمال المؤتمر.

يذكر ان الاقتصاد الأزرق هو مفهوم يعتمد على الإبداع والتركيز على خلق فرص العمل وبناء رأس المال الاجتماعي من خلال تحفيز روح المبادرة وتطوير نماذج عمل جديدة من خلال إنشاء مشاريع مترابطة تحقق الفائدة العامة، وتشارك الكويت في أعمال المنتدى كشريك مؤسس.