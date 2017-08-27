للمرة العاشرة على التوالي، يقام الأسبوع الكويتي في مصر تحت شعار «الكويت في مصر» برعاية رئيس الوزراء المصري م. شريف اسماعيل، وحضور سفيرنا لدى القاهرة محمد الذويخ خلال الفترة من 14 نوفمبر حتى 16 نوفمبر المقبل بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، بمشاركة العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية ـ المصرية المشتركة والجهات الإعلامية.

ويعد الأسبوع الكويتي العاشر في مصر أكبر منصة اقتصادية إعلامية تستهدف تعزيز حركة الاستثمار بين الكويت ومصر بعد نجاح المعرض في نسخه التسع والذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء بجمهورية مصر العربية، ذلك الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تزايد الإقبال على المشاركة من الهيئات والمؤسسات الكويتية في هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة التي تنعكس إيجابا في نمو وتطور العلاقات المتميزة بين الكويت وجمهورية مصر العربية، ويأتي المعرض بمشاركة 70 جهة حكومية ومن مؤسسات القطاع الخاص وعدد كبير من الجهات الإعلامية، بهدف عرض أفكارهم وإبداعاتهم بما يسهم في تبادل الخبرات فيما بينهم.

ويمثل الأسبوع الكويتي بمصر في دورته العاشرة، حدثا اقتصاديا ضخما يجمع بين كبار المستثمرين الكويتيين وممثلي مجتمع الأعمال المصري والكويتي، حيث انه بمنزلة منصة مثالية متعددة الاستخدامات، وهو فرصة لإجراء الصفقات التجارية الدولية، ومناقشة الأفكار الاستثمارية فيما بينهم، خاصة في ظل التعاون الإستراتيجي والحيوي بين الكويت وجمهورية مصر العربية.

ومن المتوقع أن تكون دورة المعرض لهذا العام هي الأكثر زخما على الإطلاق، حيث يتزامن افتتاح المعرض مع صدور حزمة تشريعات جديدة لتسريع سلسلة الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمار والتوجه بقوة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الخليجية، حيث تعكف وزارة الاستثمار المصرية حاليا على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يعني أنه سيتم وضع الملف تحت سلطة الرئاسة مباشرة.

الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تفتح ذراعيها لاستقبال كل الأشقاء لمزيد من الاستثمارات في مجالات كثيرة، مثل السياحة والإعلام والعقار والطرق والموانئ والتعليم والصحة والاتصالات وغيرها، بما تمتلكه من مقومات كثيرة ومتعددة منها موقعها الممتاز ودورها الريادي والقيادي والمحوري في المنطقة، لاسيما في ظل خطواتها الحثيثة لتشجيع الاستثمارات العربية من خلال صياغة سياسة استثمارية ملائمة لطبيعة الاقتصادات العربية.

ويمكن المعرض للزوار والعارضين المشاركين معرفة المزيد عن الفرصة الاستثمارية بين البلدين، والتواصل مع المتخصصين، وكبار المستثمرين، ومشاهدة إطلاق أحدث المشاريع، وتسليط الضوء على النهضة التنموية التي تشهدها الكويت وتجسيدا للعلاقات والروابط المتميزة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة في دعم شتى المجالات الصناعية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وذلك تماشيا مع سياسة الكويت في التسويق لها بالخارج وجذب الاستثمارات الخارجية اليها.

وتبلغ الاستثمارات الخليجية في مصر خلال الأعوام الماضية ما يقرب من 50 مليار دولار، وهي تتخذ أشكالا عدة أبرزها أصول عقارية ومصرفية وصناعية، كما أن مصادر هذه الاستثمارات حكومية ومن القطاع الخاص، ويبقى الاقتصاد المصري وجهة أساسية للفرص الاستثمارية في المنطقة، بما يتمتع به من إمكانات كبيرة وموقع جغرافي جاذب، حيث تتمتع مصر بأكبر سوق مستهلك في المنطقة العربية،

ويبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر نحو 3.37 مليارات دولار، وعدد المشروعات الاستثمارية المشتركة 1106 مشروعات حتى بداية العام الحالي، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي إلى 477.5 مليون دولار.