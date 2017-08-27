أعلن سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية سميح حيات ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان سيقوم بزيارة للصين في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل تشمل العاصمة بكين وثلاث مدن رئيسية اخرى يجري خلالها لقاءات مع كبار المسؤولين.

وقال السفير حيات في تصريح لـ «كونا» إن القطاعات الحكومية والخاصة في الصين تثمن دور الكويت في الصين في مختلف المجالات وتشيد بالتعاون المتميز القائم بين البلدين على فهم مشترك وعميق وصلب منذ 46 عاما وأثمر توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، مؤكدا وجود أكثر من آلية عالية المستوى للتواصل والمتابعة والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين مبينا أن عمل اللجان المشتركة يفضي الى انطلاقة افضل لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. ولفت السفير حيات الى ان زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي والوفد الرفيع المرافق له للكويت في 21 من اغسطس الجاري فتحت آفاقا أرحب للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مشددا على حرص الكويت على الاستفادة من نتائج تلك الزيارة التي قال انها تعد ناجحة ومثمرة بكل المقاييس من اجل توسيع مجالات التعاون بين البلدين لتشمل السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والنفطية والاستثمارية والإسكانية والثقافية وغيرها.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانغ قاو لي التقى خلال زيارته للبلاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، كما التقى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والوزراء وكبار المسؤولين في البلاد ورئيس جمعية الصداقة العليا الكويتية - الصينية فؤاد الغانم.