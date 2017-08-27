استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر السيف صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ شكره وتقديره على الدور القيادي البارز لسموه في مجال العمل الإنساني، معبرا عن خالص امتنانه لجهود الكويت فيما يخص القضايا السياسية والإنسانية كافة ودور سموه الإيجابي والنشط ووساطته في الأزمة الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما عبر غوتيريس عن اعتزازه بمكانة دولة الكويت بين دول العالم كمركز للعمل الإنساني وجهودها وسعيها الدائم لاستضافة المؤتمرات الإنسانية والإغاثية.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.