استقبل صاحب السمو الأميرالشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح اليوم وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، استقبل سموه ، عدنان عبدالحسين عبدالرضا عوض والسيد بشار عبدالحسين عبدالرضا عوض نجلي المغفور له بإذن الله الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا محمد عوض حيث قدما الشكر لسموه حفظه الله على اللفتة الأبوية ومشاركته لهم ومواساتهم في أحزانهم بوفاة فقيد الكويت الغالي.

هذا وقد أعرب سموه عن خالص اعتزازه بما قدمه الفقيد للوطن العزيز معربا أن الكويت فقدت برحيله أحد رواد الحركة الفنية والمسرحية الذين أسهموا في تأسيسها وإثرائها وذلك من خلال ما قدمه من أعمال وطنية وفنية عالج من خلالها العديد من القضايا المختلفة مقدرا سموه حفظه الله سنوات العطاء التي رسخها الفقيد في خدمة المسيرة الفنية الكويتية سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

كما أشاد ولي العهد بمناقب الفقيد العزيز ودوره البارز في مجال العمل الفني والتلفزيوني وذلك من خلال ما قدمه من أعمال والتي ستظل خالدة في الوجدان مؤكدا سموه على أن يأخذ أبناء الفقيد العزيز بالنصائح الأبوية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأن يظلوا يدا واحدة متكاتفين على نهج الخير سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الكويت وأبناءها متآخين ومتحابين وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.