استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

واستعرض الجانبان في اللقاء أوجه التعاون القائم بين الكويت مع منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والوكالات التابعة لها وتطورات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأثنى الشيخ صباح الخالد على جهود الأمين العام في دعم تحقيق الأمن والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات على كل الأصعدة.

من جانبه، أشاد الأمين العام بدور الكويت البارز ومساهماتها في دعم أعمال الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية والتنموية في العالم، مؤكدا المكانة المرموقة التي تتبوأها الكويت في المجتمع الدولي.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

كما حضر اللقاء مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير ناصر الهين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

ورافق الضيف الزائر نائب الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشؤون السياسية جيفري فيلتمان والمستشار في الديوان الأميري ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الكويت د.عبدالله المعتوق والمنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت زينب بن جلون.