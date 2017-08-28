صاحب السمو استقبل ولي العهد والغانم والمبارك والخالد ونجلي الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا والأمين العام للأمم المتحدة

ولي العهد: ما قدمه الفنان الراحل من أعمال سيظل خالداً في الوجدان

الأمين العام للأمم المتحدة: نثمّن وساطة صاحب السمو في الأزمة الحالية بين دول مجلس التعاون

سياسة الأمم المتحدة تجاه الأزمة الخليجية هي بكل بساطة دعم الوساطة الكويتية

نقدر القيادة الكويتية وندعمها ونعتز بمكانة الكويت بين دول العالم كمركز للعمل الإنساني



أعرب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن خالص اعتزازه بما قدمه المغفور له بإذن الله تعالى الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا للوطن العزيز، مؤكدا سموه ان الكويت فقدت برحيله أحد رواد الحركة الفنية والمسرحية الذين أسهموا في تأسيسها وإثرائها، وذلك من خلال ما قدمه من أعمال وطنية وفنية عالج من خلالها العديد من القضايا المختلفة، مقدرا سموه سنوات العطاء التي رسخها الفقيد في خدمة المسيرة الفنية الكويتية.



كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ شكره وتقديره للدور القيادي البارز لسموه في مجال العمل الإنساني، معبرا عن خالص امتنانه لجهود الكويت فيما يخص جميع القضايا السياسية والإنسانية ودور سموه الإيجابي والنشط ووساطته في الأزمة الحالية بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما عبر عن اعتزازه بمكانة الكويت بين دول العالم كمركز للعمل الإنساني وجهودها وسعيها الدائم لاستضافة المؤتمرات الإنسانية والإغاثية.



وثمن غوتيريس في هذا الإطار دور الكويت ومكانتها بين دول العالم وجهودها في كل القضايا السياسية والإنسانية، مشيدا بالدور الإيجابي والنشط لسمو الأمير ووساطته لحل الأزمة الخليجية.



وقال المسؤول الدولي «إنني اعتبر الكويت صوت التوازن والحوار والحكمة في المنطقة وعندما استعرض الأزمات برمتها من سورية الى اليمن والأزمة الخليجية الأخيرة، ناهيك عن الأزمات في أماكن أخرى، فإن قيادتكم كانت قيادة التسامح والحوار وجمع الناس معا».



ومضى قائلا ان «الكويت ليست لديها أجندة سوى السلام والتفاهم والأمن، وهذا ما دفعني خلال بداية الأزمة الخليجية الى القول إن سياسة الأمم المتحدة تجاه هذه الأزمة هي بكل بساطة دعم الوساطة الكويتية».

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمستشار بالديوان الأميري محمد شرار.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد استقبل بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.