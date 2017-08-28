استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد في قصر السيف امس وزير الدفاع بالمملكة المتحدة الصديقة السير مايكل فالون والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر.

وفي ذات السياق بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مع وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني مايكل فالون والوفد المرافق له التعاون المشترك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي ان الاجتماع بين الطرفين تطرق الى مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.

وذكرت ان وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني مايكل فالون قلد آمر القوة البرية الكويتية اللواء الركن خالد الصالح الصباح وسام كلية «ساندهيرست» رفيع المستوى الذي يمنح للقادة من خريجي كلية ساند هيرست.

حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري.