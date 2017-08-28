بعث صاحب السمو الأمير البلاد الشيخ صباح الأحمدببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (هارفي) الذي ضرب ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (هارفي) الذي ضرب ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.