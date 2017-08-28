التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد مع وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف اليوم الاثنين بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد كما تم استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيري ومساعد وزير الخارجية لشئون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما رافق الضيف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ورئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما في روسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي وسفير روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت ألكسي سولوماتين.