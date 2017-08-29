لا نريد منافسة أحد ولدينا بالفعل علاقات طيبة مع كل الدول التي باتت في هذا الوضع الصعب

المبادرة الكويتية تستحق دعم كل من بوسعه التأثير إيجاباً.. ومستعدون لتقديم الدعم في الأطر المقبولة

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن الأمل في أن تواصل الكويت وروسيا المضي قدما إلى الأمام فيما يخص تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى روسيا عام 2015.

وقال لافروف خلال استقبال سمو الأمير له في مستهل زيارته الرسمية للبلاد إن زيارته تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين سمو الأمير والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين.

ونقل لافروف إلى سمو الأمير تحيات الرئيس بوتين وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية مستذكرا النتائج الإيجابية لزيارة سموه الأخيرة إلى روسيا.

ولفت إلى الزيارة التي قام بها الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي إلى روسيا العام الماضي وجرى خلالها استعراض العلاقات والقضايا الثنائية وسبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.

كما اعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها الكويت للتخفيف من حدة الخلاف الديبلوماسي بين دول الخليج، وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية الرسمية (تاس): «لدينا علاقات جيدة مع جميع الدول المعنية بهذا الوضع الصعب».

وأضاف: «نعتقد أن مبادرة الكويت تستحق الدعم - بالطريقة الاكثر فعالية - من كل شخص من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي على هذا الوضع».

وقال وزير الخارجية الروسي: «إننا مستعدون لتقديم هذا الدعم بطرق مقبولة لجميع الاطراف المعنية في هذا الوضع».

إلى ذلك أقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بدار سلوى ظهر امس مأدبة غداء على شرف وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

في السياق ذاته استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في قصر السيف وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتميزة بين الكويت وجمهورية روسيا الاتحادية على جميع المستويات وأبرز التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر المقابلة نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد علي الخبيزي. كما التقى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد كما تم استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. كما رافق الضيف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ورئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما في روسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي وسفير روسيا الاتحادية لدى الكويت ألكسي سولوماتين.