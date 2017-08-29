تقدم السفير ياسر عاطف سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت بخالص التهاني القلبية الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإلى الكويت الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الكويت الشقيقة بكل الخير والتقدم والأمن والأمان.



كما تقدم السفير ياسر عاطف بصادق التهاني الى ابناء الجالية المصرية المقيمين بالكويت، داعيا الله ان يمن عليهم في هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات وأن ينعم الله على وطننا الحبيب مصر بالرخاء والاستقرار. وأعلن السفير ياسر عاطف انه يشرفه استقبال المهنئين بعيد الأضحى المبارك في ثاني ايام العيد (يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2017) من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا وذلك في دار السكن الكائن بمنطقة قرطبة قطعة 2 شارع 7 فيلا 17 الدائري الخامس.