«يمكن اعتبار هذه النتيجة جزءا من ردي عليهم»

نجمة الغناء تايلر سويفت تعلق بعدما حققت أغنيتها الجديدة «انظر ما جعلتني أفعل» أكثر من 35.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب في 24 ساعة بعد إطلاقها. وهي تعني بهذا التعليق الرد على منافسيها الكثيرين على ما يبدو ومنهم بالطبع كيتي بيري وكيم كارديشيان التي تصادقها على الرغم من نفورها منها.