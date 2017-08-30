استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس د.بدر العيسى.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف امس سفيرنا لدى جمهورية النسما الصديقة صادق معرفي.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الكويت محمد الكايد، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده.
حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.