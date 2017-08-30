استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس سفير جمهورية پولندا لدى البلاد غشيجوش اولشاك وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد شرار.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس سفير جمهورية التشيك لدى البلاد مارتن فيتك وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد شرار.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى البلاد محمد الكايد وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد شرار.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف ظهر امس سفير بوركينا فاسو لدى البلاد بوبكر كوتي وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد شرار.