صاحب السمو استقبل الصالح والجلاوي والمنيفي والعنزي وتسلم رسالة من الرئيس الأميركي



سمو الأمير هنأ اللاعب مشاري الظفيري بمناسبة فوزه في بطولة الشرق الأوسط للراليات





نقل الديوان الأميري إلى الإخوة المواطنين وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بعيد الأضحى المبارك وتمنيات سموه لهم أن يكون عيدا ينعم فيه الجميع بالمحبة والهناء والأمن والأمان.

كما هنأ سموه الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة، ويضرع إلى الله تعالى أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام، وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح، حيث قدم لسموه مدير عام الادارة العامة للجمارك جمال هاضل الجلاوي والوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية اسيل سليمان السعد المنيفي والوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة والشؤون القانونية غازي عبيد العنزي وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الاميري محمد شرار.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان، حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنمية وتعزيز مسيرة التعاون بينهما في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في المنطقة.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الاميري محمد ضيف الله شرار.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى اللاعب مشاري الظفيري بمناسبة فوزه في بطولة الشرق الأوسط للراليات، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوز الظفيري بهذه المنافسة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه الرياضي وتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى اللاعب مشاري الظفيري بمناسبة فوزه في بطولة الشرق الأوسط للراليات، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.