أعرب نائب رئيس زنجبار السفير سيف علي عيدي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الكويت لدعم قطاعات البنى التحتية والصحة والتعليم سواء عبر مؤسساتها الحكومية او جمعياتها الخيرية في جزر زنجبار.

جاء ذلك خلال لقائه سفيرنا لدى تنزانيا جاسم الناجم لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال السفير الناجم في بيان لسفارتنا في دار السلام تلقته «كونا»، ان نائب رئيس زنجبار أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري بينهما.

وأشار الناجم إلى أن نائب الرئيس أعرب عن شكره لما تقدمه المؤسسات الكويتية من مساعدات خاصة في توفير المياه وبناء المدارس والمراكز الصحية، معربا عن تطلعه لزيارة وفد الصندوق الكويتي للتنمية لتوقيع اتفاقية قرض مع الحكومة الاتحادية لتوسعة وإعادة تجهيز المستشفى الرئيسي في زنجبار.

وذكر ان نائب الرئيس طلب النظر في إمكانية تقديم الحكومة الكويتية مساعدات عاجلة لإعادة بناء الطرق التي دمرت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على زنجبار مؤخرا.

ولفت الناجم الى أن زنجبار مقبلة على عهد جديد بعد استكشافات النفط والغاز مؤخرا ما يزيد من فرص التعاون الاقتصادي في هذا المجال مع الكويت عبر شركاتها النفطية في مجال الاستكشافات والتسويق او تدريب كوادر من مهندسي النفط التنزانيين والفنيين في الكويت عبر برامج تدريبية.

وبين ان القطاع السياحي في زنجبار ينمو بشكل مطرد ويوفر فرصة أخرى للاستثمار سواء من القطاع الحكومي أو الخاص في ظل المكانة السياحية العالمية التي تحتلها زنجبار.

وأكد الناجم ان الإرث الثقافي والتبادل التجاري بين زنجبار والكويت وكل دول الخليج والمنطقة أوائل القرن الماضي يؤسسان لعلاقة متميزة يتعين استثمارها لتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والثقافية.