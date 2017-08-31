استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، حيث قدم لسموه كلا من: مدير الإدارة العامة للجمارك جمال هاضل الجلاوي والوكيل المساعد للشؤون المالية والضريبية أسيل سليمان المنيفي والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية د.غازي عبيد عياش العنزي، وذلك بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.