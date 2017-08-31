تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



كما تم استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد شكر سموه حفظه الله سموه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.