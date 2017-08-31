تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، اتصالا هاتفيا مساء امس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكر سموه حفظه الله خادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا التهاني بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.