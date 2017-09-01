تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، اتصالا هاتفيا مساء امس من اخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكر سموه حفظه الله جلالته على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.