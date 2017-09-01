بحفظ الله ورعايته يغادر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الجمعة متوجها الى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وذلك في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلادية بالعاصمة واشنطن.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

إلى ذلك تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه خادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا التهاني بهذه المناسبة سائلا المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه جلالته على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة سائلا المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

كما تم استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد شكر سموه سموه على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة سائلا المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس المازبيك اتامباييف رئيس جمهورية قرغيزستان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس المازبيك اتامباييف رئيس جمهورية قرغيزستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس انتوني توماس اكيناز كارمونا رئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس انتوني توماس اكيناز كارمونا رئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك السلطان محمد الخامس ابن السلطان إسماعيل بترا ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك السلطان محمد الخامس ابن السلطان إسماعيل بترا ملك ماليزيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.