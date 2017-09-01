ولي العهد: ندعو الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الكويت وأهلها الأوفياء بالخير واليمن والبركات

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عبر فيها سموه عن أسمى آيات التهاني وأعز التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكلأ سموه بحفظه ورعايته ويسبغ عليه موفور الصحة والعافية والعمر المديد لمواصلة مسيرة الخير تحقيقا لمزيد من الأمن والتقدم والازدهار لوطننا الغالي وأهله الاوفياء، حفظه الله وأبقاه ذخرا للوطن وراعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

وقد تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية شكر جوابية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ضمنها سموه أصدق التهاني والتبريكات على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة بهذه المناسبة المباركة، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يسدد الخطى للايفاء باستحقاقات المسيرة التنموية الطموحة في وطننا العزيز وتحقيق كل ما ننشده له من تقدم ورقي ونمو وازدهار، وأن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من الأمن والأمان والتقدم والرخاء.

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ضمنها باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن يمتع سموه بموفور الصحة وتمام العافية والعزة ودوام التوفيق في كنف رعاية صاحب السمو الأمير وأن يعيد هذه المناسبة المباركة بالرفعة والتقدم والازدهار على بلدنا العزيز وأن يقي الكويت وشعبها الكريم كل مكروه ومكر السيئات إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر جوابية إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها عن المشاعر الطيبة التي زخرت بها رسالته الكريمة داعيا المولى عز وجل أن يسبغ عليه وافر الصحة والعافية والسعادة مقرونة بالتوفيق والسداد ولكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء المزيد من التقدم والازدهار برعاية القيادة الحكيمة لصاحب السموالامير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تهنئة إلى سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله الأحمد عبر فيها سموه عن خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متوجها إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهما بوافر الخير واليمن والبركات وأن يسبغ عليهما موفور الصحة والعافية والسعادة وعلى كويتنا الغالية دوام الأمن والتقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه راعيا لمسيرتنا ونهضتنا وقائدا للعمل الإنساني.

كما تلقى سموه برقيات شكر جوابية من سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي والشيخ مبارك العبدالله الأحمد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى الوطن العزيز وأبنائه الكرام بالعز والرفاه بقيادة صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ صباح الأحمد وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقيات تهنئة من كبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ضمنوها أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات مقرونة بخالص مشاعر الود والوفاء لسموه، معربين عن بالغ التقدير لمسيرة سموه الزاخرة بالبذل والعطاء ودعمه المتواصل لأبناء وطننا الأوفياء سائلين الله العلي القدير أن يديم على سموه نعمة الصحة ودوام العافية وأن يسدد على طريق الخير خطاه وأن ينعم على بلادنا الحبيبة بدوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتلقى سموه برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي والأخوة المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء داخل وخارج الكويت.

وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر جوابية ضمنها سموه شكره وتقديره وتمنياته الطيبة للجميع، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الكويت وأهلها الأوفياء بالخير واليمن والبركات وأن يحفظها من كل مكروه وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار وأن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، سائلا الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من التقدم والنماء والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عن شكره على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الاخوي داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه وافر الصحة وتمام العافية وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على المشاعر الأخوية الصادقة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرخاء.