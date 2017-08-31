تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا مساء اليوم الخميس من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى جل وعلا أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية.



وقد شكر سموه رعاه الله سموه على هذه البادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة سائلا الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.