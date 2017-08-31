تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة.



عبر فيه سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وأن يحقق للكويت الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد .



وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذه المشاعر الأخوية الطيبة سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بالسعادة والعافية وعلى شعب البحرين الوفي بمزيد من الخيرات والبركات والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.