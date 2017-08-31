تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتصالا هاتفيا مساء اليوم الخميس من اخيه صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر خلاله عن تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير والبركة وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكر سموه صاحب السمو الملكي على بادرته الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.