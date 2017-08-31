اجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الحج خليف الأذينة مساء اليوم الخميس نقل خلاله تحيات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتمنياتهما للحجاج الكويتيين بأداء المناسك بيسر وسهولة.



واطمأن سموه خلال الاتصال على أحوال الحجاج داعيا الله ان يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم وان يعودوا الى ارض الوطن غانمين سالمين.



وأشاد سموه بما يقدمه خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود وإمكانات ورعاية لحجاج بيت الله الحرام.



كما اعرب سموه عن تقديره للجهود التي تبذلها بعثة الحج لتذليل العقبات امام الحجاج الكويتيين وتوفير الرعاية الكاملة حتى يتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر.