صاحب السمو: المجد والسؤدد للكويت والعزة والرفعة للأمتين العربية والإسلامية

سمو الأمير هنأ رئيسي سلوفاكيا وأوزبكستان بعيديهما الوطنيين



احتفل امس بأول أيام عيد الأضحى المبارك وقد أدى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وكبار المسؤولين بالدولة.



أعاد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



بعدها غادر أرض الوطن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وذلك يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر بالعاصمة واشنطن.



وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.



ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من مدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد والمستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي.



رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.



الى ذلك تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقيات تهان بحلول عيد الأضحى المبارك من اخوانه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.



أعربوا فيها عن مشاعر الولاء للوطن العزيز والوفاء للشعب الكويتي الكريم وخالص الدعوات لصاحب السمو الأمير بدوام الصحة والعافية وأن تنعم الكويت وأهلها في ظل قيادة سموه الحكيمة بالمزيد من التقدم والرخاء.



هذا وقد بادلهم سموه التهاني بالعيد السعيد مقدرا لهم ما أعربوا عنه من كريم المشاعر نحو الوطن العزيز والشعب الوفي مع الدعاء للكويت وشعبها الكريم بدوام المجد والسؤدد وللأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.



في السياق ذاته تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه وإخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية وذلك بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.



هذا وقد ضمن سموه برقياته الأخوية أطيب التمنيات المقرونة بخالص الدعاء للمولى سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة العربية والإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى جل وعلا أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية.



وقد شكر سموه سموه على هذه البادرة الأخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة سائلا الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



كما تلقى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك راجيا من المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين الشقيقين بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.



هذا، وقد شكر سموه فخامته على هذه اللفتة الاخوية التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة السعيدة سائلا المولى تعالى ان ينعم على فخامته بالصحة ودوام العافية وان يحقق للشعب المصري الشقيق كل ما يتطلع اليه من تقدم ورقي وازدهاركما تلقى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا مساء امس الاول من الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك سائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الصديقين بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد شكر سموه فخامته على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة المباركة مبتهلا الى الباري تعالى ان ينعم على فخامته بالصحة والعافية وان يحقق للشعب التركي الصديق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار.



وتلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى تعالى أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وتلقى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا مساء اليوم من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك مبتهلا الى الباري جل وعلا ان يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين بوافر الخير واليمن والبركات وان يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه البادرة الطيبة سائلا سموه المولى تعالى ان يحقق للشعب السعودي الشقيق كل ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس اندريه كيسكا رئيس جمهورية سلوفاكيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس اندريه كيسكا رئيس جمهورية سلوفاكيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.