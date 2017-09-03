أمن المملكة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن الكويت

ما حققته القوات المسلحة الكويتية من نتائج مشرفة تعد مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي



قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بزيارة للقوات الكويتية المشاركة في عملية إعادة الأمل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك ، يرافقه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.



وكان في استقبال الخالد لحظه وصوله قطاع العمليات الأول صاحب السمو الملكي الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود آمر القوة البرية الملكية والأسلحة المشتركة ، وقائد المنطقه الجنوبيه اللواء الركن عبدالله القفاري و قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الركن طيار سليمان الفايز ، وعدد من ضباط القوة الجوية الكويتية المشاركة.



وهنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع القوة الكويتية المشاركة من ضباط وضباط الصف والأفراد بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، و أعرب عن فخر وإعتزاز الجيش الكويتي برجاله البواسل لما يقومون به من دور هام ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتهم الموكله إليهم.



كما نقل تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا ووقوف ومساندة دولة الكويت حكومة وشعبا لدعم المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون والدول العربية المشاركة في التحالف العربي -الإسلامي الموحد لإعادة الشرعية لليمن الشقيق، ومؤكدا أن أمن المملكة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن الكويت، معربا عن تسخير كل الإمكانيات لخدمة الاشقاء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

بعد ذلك توجه الخالد والوفد المرافق له للمنطقة الجنوبية قطاع العمليات الثاني وكان في استقباله قائد المنطقه الجنوبيه اللواء الركن عبدالله القفاري وقائد القوة اللواء الركن محمد بن عبدالله القحطاني ، وعدد من ضباط القوة البرية الكويتية المشاركة.

ثم وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد كلمة للقوات المشاركة نقل من خلالها تحيات وتقدير وتهنئة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد ، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، وتمنى لرجال الجيش الكويتي المشاركين في المملكة أن تحفظهم عناية الرحمن والتوفيق والنجاح في إتمام مهامهم وواجباتهم في أداء واجبهم الوطني ومساندة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ، كما أثنى على ما حققته القوات المسلحة الكويتية من نتائج مشرفة تعد مبعث فخر واعتزاز لكل مواطن كويتي، كما أشاد باليقظة والاستعداد والتأهب التام للقيام بالمهام العسكرية بكل كفاءة واقتدار و مشيد بالروح القتالية العالية التي يتمتعون بها ، داعيا الله سبحانه أن يديم نعمة الأمن و الأمان على المملكة و دول مجلس التعاون الخليجي والامة العربية والاسلامية.

هذا وقد وصل البلاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح والوفد المرافق له عصر اليوم ،وكان في استقباله سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وعدد من كبار ضباط القادة في الجيش.