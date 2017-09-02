أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وقد تحقق لها كل ما تصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على هذه المبادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة، ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي وأن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه وعلى الكويت وشعبها الوفي بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة.

عبر فيه سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مبتهلا إلى الباري، عز وجل، أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وأن يحقق للكويت الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذه المشاعر الأخوية الطيبة سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بالسعادة والعافية وعلى شعب البحرين الوفي بمزيد من الخيرات والبركات والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.