أجرى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مع رئيس بعثة الحج خليف مثيب الأذينة نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وتمنياتهما للحجاج الكويتيين بأداء المناسك بيسر وسهولة.

واطمأن سموه خلال الاتصال على أحوال الحجاج داعيا الله ان يتقبل طاعتهم وصالح أعمالهم وان يعودوا الى ارض الوطن غانمين سالمين.

وأشاد سموه بما يقدمه خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود وإمكانات ورعاية لحجاج بيت الله الحرام.

كما أعرب سموه عن تقديره للجهود التي تبذلها بعثة الحج لتذليل العقبات أمام الحجاج الكويتيين وتوفير الرعاية الكاملة حتى يتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر.

كما تلقى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مساء امس الأول من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر خلاله عن تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه والشعب الكويتي بوافر الخير والبركة وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



وقد شكر سموه صاحب السمو الملكي على بادرته الكريمة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.