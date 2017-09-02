وصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر امس "الجمعة" إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وذلك في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر الجاري بالعاصمة واشنطن.



وكان في استقبال سموه على أرض المطار المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة د.رشا الصباح وسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ سالم العبدالله والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وقنصل عام دولة الكويت في مدينة لوس انجلوس فيصل الهولي وأعضاء المندوبية.