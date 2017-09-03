بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر امس إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وذلك في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وذلك في يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلادية بالعاصمة واشنطن.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار المستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة د.رشا الصباح وسفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي والقنصل العام في مدينة لوس انجيليس فيصل ابراهيم الهولي وأعضاء المندوبية.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تران داي كونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تران داي كونغ رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.