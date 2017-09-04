بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1438 هجرية ضمنها سموه خالص تهانيه على النجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام بفضل من الله تعالى ثم بفضل الجهود الشخصية من لدن خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بكل القطاعات والجهات المعنية التي سخرت جل طاقاتها وجهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام وما يشهده الحجيج عاما بعد عام من تطور مطرد في مشروع توسعة الحرم المكي وما يصاحبه من استحداث مراكز جديدة لخدمة الحجيج مما يسر وسهل أداء المناسك على ضيوف الرحمن، سائلا سموه الباري جل وعلا أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة انتهاء موسم الحج لعام 1438 هجرية ضمنها سموه خالص تهانيه على النجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.