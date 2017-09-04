اكد عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجد ليـــبقى وأنه أضحى ضرورة استراتيجية لما يـــقوم به من دور حيوي في ترسيخ الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.

وخلال لقائه بعدد من السفراء بمملكة البحرين قال الشيخ عزام إن مجلس التعاون قد حظي بدعم كبير من المجتمع الدولي كلاعب رئيسي في المشهد الإقليمي والمنطقة بما يخدم الاستقرار والأمن مضيفا أن مجلس التعاون قدم نموذجا رائعا للمنظومة الإقليمية التي تتمتع بالديناميكية والحيوية وأنه رافد أساسي في تعزيز وحدة الصف العربي مؤكدا في الوقت نفسه أن ما يجمع دول التعاون أكبر وأوسع من أي خلاف وأن الإرث الكبير الذي يجمعهم كفيل بعودة الوئام بين الاخوة.