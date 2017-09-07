استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس وزيرة الشؤون ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح. كما استقبل سموه فيصل نايف الدويش. واستقبل سموه فلاح عيد بن جامع.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة سوازيلاند الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة سوازيلاند الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية، كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.