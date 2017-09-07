بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم لنهائيات كأس العالم 2018 والذي تستضيفه روسيا.

وأشاد سموه بالأداء الفني العالي الذي قدمه لاعبو المنتخب السعودي وبروح التعاون التي سادت بينهم وبالجهود التي قام بها مسؤولو وإداريو المنتخب والتشجيع الكبير للجمهور الرياضي السعودي لمنتخبه والوقوف بجانبه مما اسهم في تحقيق هذا الفوز، متمنيا سموه للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تبريكاته بمناسبة تأهل المنتخب السعودي، متمنيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل التقدم والسداد.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حفظه الله، ببرقية تهنئة مماثلة.