أعلنت سفارتنا لدى تركيا ان السلطات التركية أخلت سبيل المواطن عبدالله الشطي من الحجز بعد النظر الى معطيات القضية والوضع القانوني المترتب عليه مع ضمان بقائه داخل الأراضي التركية حتى الانتهاء من القضية.

وقالت السفارة في بيان لها: ان إخلاء سبيل الشطي جاء بجهود وزارة الخارجية ممثلة بسفارتها لدى تركيــا، مضيفــة ان سفيرنا لدى أنقرة غسان الزواوي كان في استقبال المواطن المـوقوف عنـد مـركـز الحجـز.

وطـالبــت بـ «التريث والتثبت من المسائل والقضايا الخاصة بالمواطنين في الخارج وأخذ المعلومة من المصادر الرسمية الممثلة في وزارة الخارجية الكويتية وبعثاتها حتى لا يتم الإضرار بسير القضية والعلاقات بين الدول».

وأعربت السفارة عن شكرها للحكومة التركية على اهتمامها و«تفهمها لهموم المواطنين الكويتيين وحرصها الدائم على العلاقات الكويتية ـ التركية الراسخة» ولكل الجهود المبذولة من الجهات والمسؤولين بالكويت.

ودعت السفارة المواطنين في تركيا الى أخذ الحيطة والحذر والإلمام بقوانين الدولة في التعامل خلال فترة إقامتهم لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.

كما دعت المواطنين الى عدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الخاص للسفارة (00905331648479) عند حدوث أي طارئ أو لأي استفسار.