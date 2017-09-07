بحفظ الله ورعايته وصل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وفي معيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر امس الى مطار قاعدة اندروز الجوية بالعاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري سموه خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وكان في استقبال سموه على ارض المطار نائب رئيس المراسم في وزارة الخارجية الأميركية مايكل كارلوتسوس وقائد قاعدة اندروز الجوية العقيد ماري تيتر وسفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله وقنصلنا العام في مدينة لوس انجيليس فيصل الهولي.

هذا، ويرافق سموه وفد رسمي ضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ورئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود ومدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد والمستشار في الديوان الأميري محمد أبوالحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز سعود الناصر ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية ووفد من أصحاب الأعمال الكويتيين.

رافقت سموه السلامة بالحل والترحال.

وكان قد وصل أمس إلى العاصمة الأميركية واشنطن ضمن الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع محمد الخالد.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح قد وصلا إلى العاصمة واشنطن يوم أمس الأول.