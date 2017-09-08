العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت «تسير على ما يرام» ونعمل على زيادة التعاون الثنائي الكويت «شريك عظيم» للولايات المتحدة في التعامل مع قضايا المنطقة



واشنطن - كونا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمق العلاقات التي تجمع بلاده بالكويت في مختلف المجالات.



جاء هذا التصريح للصحافيين في البيت الأبيض خلال استقبال الرئيس ترامب لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



وقال الرئيس الأميركي ان العلاقات بين الولايات المتحدة والكويت «تسير على ما يرام» مؤكدا العمل على زيادة التعاون الثنائي.



واعتبر الرئيس ترامب الكويت «شريكا عظيما» للولايات المتحدة في التعامل مع قضايا المنطقة، مشيرا إلى انه سيبحث مع صاحب السمو الأمير الأزمة الخليجية وسبل حلها.