

أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد متانة العلاقات الثنائية «المتميزة» مع الولايات المتحدة الأميركية مستذكرا الدور الأميركي في تحرير الكويت من العدوان العراقي عام 1990 وموقفها المشرف.



وأعرب سموه للصحافيين في البيت الأبيض عن الأمل بالخروج بنتائج إيجابية خلال المباحثات الثنائية التي ستعقد مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة دونالد ترامب.



وعلى شرف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه، اقام الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية غداء عمل ظهر امس بالعاصمة واشنطن وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية للولايات المتحدة الأميركية.