صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مستقبلا د.أسيل العوضي

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء أمس الأول وبحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، استقبل سموه مجموعة من أبنائه الطلاب والطالبات المتميزين، وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة واشنطن.

هذا، وقد زود سموه أبناءه الطلاب والطالبات بتوجيهاته الأبوية وحثهم على ضرورة بذل المزيد من المثابرة والجهد في تحصيلهم الأكاديمي والسعي لنيل أعلى المراكز العلمية ليساهموا في رفع راية وطنهم، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

وعقب اللقاء، أعرب عدد من الطلبة عن فخرهم واعتزازهم وتشرفهم بلقاء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدين أن هذا اللقاء الأبوي أكبر حافز لهم للتفوق والتميز.

وقال هؤلاء الطلبة في تصريحات متفرقة لـ «كونا» وتلفزيون الكويت: إن هذا اللقاء يعد أيضا أكبر محفز لهم للتميز والمشاركة في دفع عجلة التطوير والتنمية في البلاد قدما إلى الأمام.

وقالت الطالبة لينا نجم من جامعة Yale عقب اللقاء إنها تشرفت بلقاء سمو الأمير، معربة عن أملها في أن يكون سموه فخورا بهم.

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدى استقباله أسرة سفارتنا في واشنطن وعددا من الحضور خلال لقاء سموه مع الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة



وأضافت نجم أن الدراسة في أميركا فرصة لا تعوض «وأنا شخصيا أشعر بالامتنان لتحقيق تحصيلي العلمي في الولايات المتحدة وأتمنى أن أعود إلى الوطن متسلحة بأفضل التعليم حتى أرد الجميل».

من جانبه، أعرب الطالب عبدالمحسن الزبن من جامعة Southern California عن الشكر لسمو الأمير «على استقباله لنا ونحن الآن في غربتنا بعيدا عن أهلنا ووطننا بهدف جعل كويت الغد أفضل وهذا يبعث فينا الروح لنجتهد ونتفوق في دراستنا وندخل أفضل الجامعات والتخصصات لرفع اسم الكويت عاليا في جميع المحافل الدولية والأكاديمية».

من ناحيته، أكد الطالب حسين الصحاف من جامعة Southern California أن هذا اليوم «مميز جدا بالنسبة لي بلقاء سمو الأمير الذي وجه لنا نصائح ثمينة وكلاما يرفع المعنويات، ما شكل لنا دافعا وإيجابية كبيرة للاستمرار في التفوق بدراستنا».

بدورها، قالت الطالبة الغالية القبندي من جامعة Boston University «كان لنا الشرف أن نلتقي صاحب السمو والكلام الذي وجهه سموه إلينا لن ينسى أبدا».

وأضافت القبندي: «علينا كطلبة أن نرفع اسم الكويت عاليا، حيث نحن المستقبل ويجب أن نثابر في دراستنا والرجوع إلى الكويت لنرد لهم ما تم توفيره لنا لإكمال دراستنا بأفضل الجامعات وبإذن الله دائما نرفع اسم بلدنا عاليا دائما».

من جهته، قال الطالب عبدالعزيز شمساه من جامعة University of Pennsylvania إن لقاء سمو الأمير بأبنائه الطلبة «أعطانا جميعا حافزا أكبر للتفوق ورفع اسم الكويت عاليا». من جانبها، قالت الطالبة نور القاضي من جامعة Southern California إن لقاء صاحب السمو «شرف لنا ويشكل حافزا كبيرا لنا للاهتمام بدراستنا والتميز»، معربة عن الشكر للمكتب الثقافي على جهوده وحرصه على الطلبة.

بدوره، قال الطالب خالد العمر من جامعة University of California إنه فخور جدا بلقاء سمو الأمير «الذي أبدى حرصه على دراستنا وان نحافظ على الكويت التي هي في أعيننا».

بدوره، قال الطالب علي الغانم من جامعة Southern California «تشرفنا بلقاء سمو الأمير، حيث كان اللقاء أبويا ولقاء الأب بأبنائه الطلبة ولن نستغني عن النصائح التي قدمها لنا بل سنضع هذه النصائح نصب أعيننا وسنكون على قدر المسؤولية ونرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية».

العوضي: أثر طيب في نفوس أبنائنا وبناتنا

قالت رئيسة المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن د.أسيل العوضي «تشرفنا بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ولقائه مع نخبة من طلبتنا، حيث دعينا 25 طالبا وطالبة من نخبة أبنائنا وبناتنا الطلبة الذين يدرسون في أرقى الجامعات الأميركية وبمعدلات عالية جدا».

وأضافت العوضي أن سمو الأمير أعطى خلال اللقاء توجيهات سامية لأبنائه الطلبة وأعرب عن سعادته بإنجازاتهم العلمية، مؤكدة أن «هذا اللقاء كان له أثر طيب جدا في نفوس أبنائنا وبناتنا وكان مثمرا جدا».

وأعربت العوضي عن السعادة والفخر بهذه النخبة من الطلبة، متمنية أن تتكرر مثل هذه اللقاءات «لأنها أكبر دافع للطلبة لمزيد من العطاء خصوصا أن سموه حث الطلبة على المزيد من العطاء» مع التمنيات لهم بالعودة إلى الوطن والاستمرار في عطائهم لبلدهم الحبيب الكويت.

من جهته قال الملحق الثقافي الكويتي في لوس أنجيليس د.محمد الرشيدي «تشرفنا بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية ودعوته الكريمة للقاء طلبتنا، حيث كان اللقاء إيجابيا ومتميزا جدا».

وأكد الرشيدي أن «هذه اللقاءات تعطي حافزا كبيرا لنا.





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