صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد محييا الحضور خلال مأدبة العشاء

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء اول من امس، وبحضور نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وفدا من رجال الأعمال الكويتيين وذلك في مقر إقامة سموه بالعاصمة واشنطن.

هذا، وأشاد سموه بالدور الفاعل للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية بالكويت، مؤكدا سموه على أهمية خلق بيئة استثمارية جاذبة من أجل دعم سوق العمل لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني واستقطاب أجود الفرص الاستثمارية، متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، أشاد عضو مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس وفد رجال الأعمال أسامة محمد النصف بالرعاية التي يوليها صاحب السمو لدعم القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لرجال الأعمال للمساهمة في دفع عجلة التنمية.

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والشيخ صباح الخالد والشيخة ريما الصباح

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

هذا، وأقام سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله مأدبة عشاء مساء اول من امس بالعاصمة واشنطن على شرف صاحب السمو، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية للولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مستقبلا أنس الصالح سمو الأمير مصافحا أسامة النصف عصام الصقر مصافحا صاحب السمو

سمو الأمير مصافحا حمد المرزوق فيصل المطوع مصافحا سمو الأمير مساعد الساير مصافحا صاحب السمو

حسين الخرافي مصافحا سمو الأمير بدر الخرافي مصافحا صاحب السمو صاحب السمو مصافحا وفاء القطامي

ماجد العجيل مصافحا سمو الأمير أحمد الزبن مصافحا سمو الأمير صالح السلمي مصافحا سمو الأمير



