بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى اخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته في مستشفى العيون (كانز فان) في العاصمة الفرنسية باريس، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم كل ما تتطلع إليه من تقدم ونمو وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.