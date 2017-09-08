بحفظ الله ورعايته غادر صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وفي معيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر امس الخميس مطار قاعدة اندروز الجوية بالعاصمة واشنطن وذلك بعد زيارة رسمية أجرى سموه خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وكان في وداع سموه رعاه الله على ارض المطار نائب رئيس المراسم في وزارة الخارجية الأميركية مايكل كارلوتسوس وقائد قاعدة اندروز الجوية العقيد ماري تيتر والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وسفيرنا لدى الولايات المتحدة الاميركية الشيخ سالم العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وقنصلنا العام في مدينة لوس انجلوس فيصل ابراهيم الهولي. رافقت سموه السلامة بالحل والترحال.