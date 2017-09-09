أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الجيشين الكويتي والاميركي تربطهما اهتمامات أمنية مشتركة.

جاء ذلك في اجتماع عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد في مقر وزارة الدفاع الأميركية (پنتاغون) مساء أول من امس.

وقال ماتيس ان «الاستقرار الإقليمي سيتعزز بالتزام الكويت القوي بمحاربة الإرهاب ذلك الالتزام الذي تظهره الكويت دائما».

ولفت الى وجود برامج تدريب مشتركة بين البلدين تركز على تعزيز آليات مكافحة الارهاب.

واعرب وزير الدفاع الأميركي عن تطلعه لعقد مباحثات مع الشيخ محمد الخالد بشأن السبل المتاحة لـ «تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين في الأشهر والأعوام المقبلة واستكشاف طرق لزيادة حجم مساهمة الكويت في القضاء على معسكرات تنظيم ما يسمى بداعش».

ولفت الى ان «الولايات المتحدة ودولة الكويت احتفظتا بعلاقة عسكرية مثمرة جدا منذ التدخل العسكري الأميركي لطرد جيش نظام صدام حسين من ارضكم ذات السيادة في العام 1991».

واتبع قائلا «لقد ورثنا علاقات متينة جدا وكلانا مسؤول تجاه الشعب عن العمل على توطيدها بشكل اكبر».

من جهة اخرى أثنى ماتيس على جهود الوساطة الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرأب الصدع بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد على أهمية العمل على تخفيف حدة التوتر في العلاقات الخليجية والتركيز على سبل تحقيق الاهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، اكد الشيخ محمد الخالد خلال الاجتماع ان العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة «صلبة وقوية» وانها باتت اكثر قوة وعمقا بخاصة عقب القمة الكويتية ـ الأميركية التي عقدت اول من امس.

وأثنى على دور الولايات المتحدة في تحرير الكويت من غزو نظام صدام حسين البائد.

وقال «فيما يتعلق بالتعاون العسكري بين البلدين فقد خطونا خطوات واسعة في هذا المجال» مضيفا انه زار معسكر عريفجان التابع للقوات الأميركية جنوب الكويت في 2 أغسطس الماضي في ذكرى غزو النظام العراقي البائد للكويت، وتقدم بالشكر والامتنان للمساعدة والدعم اللذين قدمهما الجيش الأميركي للكويت.

وعلى صعيد جهود مكافحة الإرهاب، شدد الخالد على القول إن «التهديد الذي يشكله الإرهاب يطالنا جميعا ولذلك من المهم جدا ان نتعاون في هذا المجال».

حضر الاجتماع من الجانب الكويتي سفيرنا في الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله والملحق العسكري في واشنطن اللواء الركن مرزوق البدر وآمر القوة الجوية في الجيش اللواء ركن طيار عبدالله الفودري.

وحضر من الجانب الأميركي رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد وسفير الولايات المتحدة في الكويت لورانس سيلفرمان.