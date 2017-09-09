أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أمس حرص واشنطن على رفع كفاءة مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي ابدى تعاونا كاملا بان يكون هناك تنسيق مشترك في هذه العمليات.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير الصالح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت عقب لقائه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين على هامش الزيارة التاريخية لصاحب السمو إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ان اللقاء دار حول اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لاسيما الاستثمار في البنى التحتية وهو احد الأوجه التي تهم الهيئة العامة للاستثمار في العالم.

ووصف الوزير الصالح اللقاء بأنه كان ايجابيا، مشيرا إلى أنه بحث الإجراءات التي تفعل زيادة الاستثمارات من قبل الجانبين لاسيما زيادة تواجد الاستثمارات الأميركية بالكويت والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والإمكانيات والامتيازات التي توفرها للمستثمر الأميركي بعد تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح ان «الجانب الكويتي يسعى إلى تشجيع القطاع الخاص الأميركي للتواجد في السوق الكويتي والعكس صحيح حيث يساهم هذا التواجد برفع كفاءة الاقتصاد الأميركي وبالتالي انعكاسه على اقتصاديات العالم».

كما وصف الوزير الصالح العلاقات الاقتصادية الكويتية - الأميركية بأنها عريقة ومتطورة، الا أن الجانبين يسعيان الى تعزيز أواصرها وتقوية المصالح الاقتصادية المشتركة والتي سيكون لها فيما بعد انعكاسا إيجابيا على العلاقات السياسية والديبلوماسية.