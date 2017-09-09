بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص شكره وبالغ تقديره على ما حظي به سموه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال خلال الزيارة التي قام بها سموه للعاصمة واشنطن، مشيدا سموه بالأجواء الحميمة التي سادت المباحثات الرسمية بين سموه وفخامته وروح التفاهم والتعاون المتبادل فيما يخص سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب في إطار ما يجمعهما من علاقات وطيدة معربا سموه عن ارتياحه الكبير لما لمسه من توافق الرؤى حول مجمل المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطلع إلى استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

كما أشاد سموه رعاه الله بنتائج اللقاءات التي أجراها ممثلو القطاع الخاص مع نظرائهم من الجانب الأميركي والتي من شأنها دعم وتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

هذا وقد وجه سموه، حفظه الله، له الدعوة لزيارة الكويت، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأميركية وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين كل التقدم والنماء.

وكان صاحب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد غادر وفي معيته نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس الأول مطار قاعدة اندروز الجوية بالعاصمة واشنطن، وذلك بعد زيارة رسمية أجرى خلالها سموه مباحثات رسمية مع الرئيس ترامب.

وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس المراسم في وزارة الخارجية الأميركية مايكل كارلوتسوس وقائد قاعدة اندروز الجوية العقيد ماري تيتر، والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وسفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وقنصل عام الكويت في مدينة لوس انجيليس فيصل الهولي.

الزيارة رسّخت التعاون المشترك

«كونا»: رسخت زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى الولايات المتحدة الأميركية مستوى التعاون المشترك والعلاقات الثنائية المتجذرة فاتحة الآفاق نحو شراكة وصداقة أعمق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

ومنحت المباحثات الثنائية للقيادتين فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والامني بين الكويت والولايات المتحدة في ظل الحرص الكويتي - الأميركي المشترك على مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الاستقرار في المنطقة العربية وهذا الجزء الحيوي من العالم.