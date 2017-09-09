المرزوق: المنتدى شكّل فرصة مواتية لاستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة

الصقر: القطاع الخاص حرص على تعزيز وتوثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين أشاد عدد من ممثلي القطاع الخاص الكويتي المشاركون ضمن الوفد الاقتصادي المرافق لصاحب السمو في زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة بالنتائج التي أسفر عنها المنتدى الاقتصادي الكويتي - الأميركي الذي انعقد على هامش الزيارة وأهميته في تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت في ختام اعمال المنتدى: ان القطاع الكويتي الخاص حرص خلال هذه المشاركة على تعزيز وتوثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وأضاف ان لقاء وفد اقتصادي كويتي بهذا الحجم مع نظرائه من القطاع الخاص الأميركي يعبر عن مدى قوة الروابط التجارية التي تجمع البلدين الصديقين وحجم الاعمال التي تقوم بها شركات أميركية كثيرة في الكويت وحرص الطرفين على التعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق ان المنتدى الأول من نوعه شكّل فرصة مواتية لاستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة والمشتركة التي قد يستفيد منها القطاع الخاص الكويتي وأيضا الأميركي.

وأشار الى ان المنتدى تضمن العديد من الأفكار والمشاريع التي تعكس التوجه الخاص بحضرة صاحب السمو حفظه الله بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي رائد في المنطقة وحظي بزخم واسع تمثل في عدد الحضور من الجانب الأميركي الذي حرص على المشاركة والاستفادة من النتائج التي يوفرها.

من جانبه، اكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت دبوس الدبوس ان مشاركة الوفد الاقتصادي الكويتي في هذا الملتقى في غاية الأهمية خاصة في المرحلة الحالية لاسيما ان الاقتصاد الأميركي يعد أهم واكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف ان وفد غرفة التجارة والصناعة الكويتية المرافق لزيارة حضرة صاحب السمو الرسمية الى الولايات المتحدة حرص على توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسويق الكويت كوجهة استثمارية واعدة وبوابة اقتصادية للوصول الى العديد من أسواق المنطقة.

وذكر الدبوس ان المنتدى كان ناجحا بجميع المقاييس، وما يدلل على ذلك الفعاليات التي شهدها والاطروحات التي تمت خلاله وتساؤلات الجانب الأميركي التي عكست مدى اهتمامهم بتعزيز استثماراتهم في السوق الكويتي.

من ناحيتها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار وفاء القطامي ان المنتدى الاقتصادي الكويتي - الأميركي ضم نحو 150 ممثلا لكبرى الشركات الأميركية، الأمر الذي عكس أهمية اللقاء والرغبة في تعزيز الاستثمارات الأميركية بالكويت.

وأضافت ان هدف مشاركة القطاع الخاص الكويتي في هذا المنتدى هو تسويق الكويت كبيئة استثمارية صالحة للجانب الأميركي وفي الوقت نفسه مفيدة للاقتصاد الكويتي في خلق المزيد من فرص العمل بالمستقبل.

وكان الوفد الاقتصادي الكويتي قد التقى حضرة صاحب السمو الامير عقب انتهاء اعمال المنتدى الاقتصادي الكويتي - الأميركي حيث اطلعوا سموه على ابرز نتائج المنتدى واكدوا لسموه حرصهم على دعم زيارة سموه الرسمية الى الولايات المتحدة من الجانب الاقتصادي والاستثماري.