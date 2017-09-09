وقعت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع برنامج الولايات المتحدة للأسواق العالمية وإدارة التجارة الدولية في وزارة التجارة الأميركية امس على عدد من مذكرات التفاهم ومذكرة وثيقة ترتيبات تعاون بين الجانبين.

وقد تم التوقيع بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وقام بالتوقيع على الاتفاق عن الجانب الكويتي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، فيما وقعه عن الجانب الأميركي الرئيس التنفيذي لبرنامج الولايات المتحدة فريد فولكانسيك. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي بالكويت ووزارة الخارجية الأميركية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقام بتوقيع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وكيل وزارة التعليم العالي د. حامد العازمي وعن الجانب الأميركي نائب مساعد وزير الدولة للشؤون العامة في مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية لورنس شوارتز.

وتهدف مذكرة وثيقة ترتيبات التعاون إلى تبادل المعلومات عن بيئة الاستثمار في البلدين بغية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية ولتبادل الخبرات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، اما مذكرة التفاهم فهي تهدف إلى تقوية ركائز العلاقات القائمة بين البلدين والتي تمتد جذورها لخمسة أجيال من الكويتيين الذين درسوا في جامعات وكليات أميركية وتشجيع التعاون في مجالات تعليم اللغة الإنجليزية والإرشاد الطلابي.